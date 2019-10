Fallout 76 - Premium-Abonnement für 120 Euro jährlich angekündigt

Bei den Spielern scheint die Mitgliedschaft jedoch nicht für Begeisterung zu sorgen. In den sozialen Netzwerken hagelt es momentan reichlich Kritik, insbesondere aufgrund der hohen Kosten. So würde die Jahresmitgliedschaft den Preisen zweier Vollpreistitel oder gar den Abonnementkosten von MMOs entsprechen, jedoch nur einen Bruchteil der Inhalte bieten. Obendrein sorgt die Entscheidung, die privaten Welten hinter ein Abonnement zu sperren, für Frust.

„Fallout First“ ist ab sofort für „Fallout 76“ auf PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Die Mitgliedschaft ist jedoch alles andere als günstig: Ein einziger Monat kostet satte 14,99 Euro, eine Jahresmitgliedschaft gibt es für 119,99 Euro. Wenn die Mitgliedschaft abläuft oder gekündigt wird, bleibt der Zugriff auf bereits erhaltene Atome und in der Verwertungskiste gelagerte Ressourcen bestehen.

Folgende Funktionen sind in der „Fallout First“-Mitgliedschaft enthalten:

Mit „Fallout First“ ist es beispielsweise möglich, endlich auch in privaten Welten mit bis zu sieben Freunden zu spielen. Diese Funktion ist dem Premium-Abonnement exklusiv vorbehalten und kann anderweitig nicht freigeschaltet werden.

