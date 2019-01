Fallout 76 - Kaufe benutzten Controller, bekomme Spiel gratis dazu

Beim Kauf eines gebrauchten PS4-Controllers gibt es Fallout 76 gratis dazu. Die limitierte Aktion gilt allerdings nur noch bis heute und ausschließlich in GameStop-Filialen.

Weil sich Fallout 76 eher schlecht als recht verkauft, scheinen Händler wie GameStop zu besonders interessanten Aktionen zu greifen. Beim Kauf eines gebrauchten PS4-Controllers gibt es das Spiel nämlich gratis dazu.

Interessant ist, dass Fallout 76 selbst nicht gebraucht ist, sondern ungeöffnete Neuware darstellt. Wer also einen weiteren Controller braucht und obendrein Interesse am Online-Rollenspiel hat, könnte an der Aktion Gefallen finden.

Angebot gilt nur noch heute

Zu beachten ist jedoch, dass das Angebot nur noch heute und lediglich in den Filialen gilt. Wenn du das Bundle also haben willst, solltest du dich schleunigst auf den Weg in die Innenstadt machen.

(Und hoffen, dass die beiden Produkte vorrätig sind.)

Der Umtausch ist übrigens nur möglich, wenn ihr beide Produkte zusammen zurückgebt. Nicht, dass es zu solch einem Ereignis kommt:

Fallout 76 Käufer darf Spiel nicht zurückgeben, zerstört GameStop-Filiale