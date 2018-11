Fallout 76 - Käufer darf Spiel nicht zurückgeben, zerstört GameStop-Filiale

Wer ein Spiel kauft und die Quittung verliert, der hat in der Regel keinen Anspruch darauf, eine vollständige Rückerstattung zu erhalten. Einem Spieler aus den USA war dies egal: Er kaufte sich Fallout 76, war damit alles andere als zufrieden und wollte es deshalb zurückgeben – ohne Erfolg.

Ein Mitarbeiter der lokalen GameStop-Filiale vertröstete ihn und wies ihn auf die Umtauschregelungen hin. Dem Spieler gefiel dies ganz und gar nicht: Er rastete aus und verwüstete auf dem Weg nach draußen die halbe Filiale.

Der Mitarbeiter versuchte, während des gesamten Gesprächs und auch im Anschluss an die Verwüstung gelassen zu bleiben. Im Video ist zu sehen, wie er anschließend seelenruhig einen Anruf annimmt, als wäre nichts geschehen.

Unklar ist, ob der verantwortliche Kunde mit einer Strafe rechnen muss.

Some people really don't want their copy of Fallout 76 pic.twitter.com/a0yQBA3UYT