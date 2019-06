Fallout 76 - Erleichterung: Fans erhielten nach einem halben Jahr die Tasche einer Special-Edition

Viele Monate, viele Beschwerden und viele Enttäuschungen später erhielten die Fans, die im November 2018 die Fallout 76 Premium Power Armor Edition bestellten, die Tasche, die es tatsächlich sein sollte. Vor über sechs Monaten konnten Fans diese Special-Edition für 200 Dollar vorbestellen, die einen tragbaren Powerrüstungs-Helm und eine große Tasche enthielt.

Die Enttäuschung der Fans war groß, als sie das Paket öffneten und einen günstigeren Nylon-Ersatz darin vorfanden. Eine Flut von Beschwerden ging bei Bethesda ein und nach einem halben Jahr erhielten die Käufer endlich eine Tasche, die einer Sonderedition würdig ist.

Über Twitter zeigen die Käufer derzeit ihre neuen Taschen und freuen sich über die Ersatzlieferung, die aufgrund „Nichtverfügbarkeit von Materialien“ unmöglich schien. Zusätzlich findet man zahlreiche Vergleiche, die die erste und die neu gelieferte Version der Tasche zeigen.

After months of silence my @Fallout 76 Canvas bag v2.0 arrived. The quality is much better overall, comparison below with the original bag at the top. And yes, the helmet does fit inside the new one. pic.twitter.com/b0mBa3sdZk