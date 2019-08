Facebook - Wie man die nervige Pop-up-Werbung im App-Browser loswerden kann

Wir möchten euch erklären, wie ihr es vermeiden könnt, dass sich beim Öffnen von externen Links die unerfreulichen Werbefenster öffnen, die euch am Lesen unserer und zahlreicher anderer Website-Inhalte hindern.

Unsere Leser vermelden häufiger, dass sich beim Öffnen von Facebook-Links ominöse Pop-op-Fenster auf dem Smartphone öffnen, die sich in vielen Fällen nicht einmal mehr schließen lassen. Die Ursache für dieses Problem liegt allerdings weder an den Betreibern der verlinkten Website, noch an den darauf angezeigten Werbeplattformen.

Die aufpoppenden Werbebanner sind zumeist kriminell manipulierte Versionen seriöser Anzeigen, auf die der Betreiber der Website keinen Einfluss nehmen kann. Wie ihr in dem Problem trotz allem Herr oder Frau werden könnt, haben wir euch hier einmal niedergeschrieben.

Die Möglichkeiten

Eine Option wäre das Deaktivieren eures In-App-Browser in eurer Facebook-App, da alle weiterleitenden Links standardmäßig im eigenen Browser der App geöffnet werden. Und so geht’s:

Klickt auf die drei Balken eurer Facebook-App und scrollt bis zu „Einstellungen und Privatsphäre“. Klickt auf „Einstellungen“. Scrollt bis fast ganz nach unten zu „Medien und Kontakte“. Dort aktiviert ihr die Option: „Links werden extern geöffnet“.

Von nun an öffnen sich die Links über den von euch favorisierten Browser, den ihr auf eurem Smartphone ohnehin nutzt.

Weitere Möglichkeiten wären folgende:

Das regelmäßige Löschen eurer gespeicherten Webseiten-Daten (inklusive Cookies).

Das Nutzen eines Antiviren-Programms.

Das Einrichten einer Drittanbietersperre durch das jeweilige Mobilfunkunternehmen.

Wir hoffen euch mit diesen Möglichkeiten weitergeholfen zu haben und freuen uns nach wie vor stets über Feedback, um euch die Nutzererfahrung auf PlayCentral.de so angenehmen und hilfreich wie möglich zu gestalten. In diesem Sinne ein Dank an unsere Community, die uns sowohl auf das Problem aufmerksam gemacht als auch eine passende Lösung dafür vorgeschlagen hat!