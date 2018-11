Facebook - Löschen oder Zurückziehen einer versendeten Nachricht im Messenger bald möglich

Ihr habt eine Nachricht verschickt, seid unzufrieden mit dem Ergebnis oder die Nachricht ist gar fehlerhaft und ihr möchtet sie zurückziehen? Kein Problem, fortan ist das im Facebook Messenger möglich. Dieses Feature unterliegt jedoch einer kleinen Einschränkung.

Die Social-Media-Plattform Facebook oder genauer gesagt der zugehörige Facebook Messenger erhält ein Update, was das Versenden von Nachrichten betrifft. In der Zukunft könnt ihr eure Nachrichten für euer Gegenüber löschen, wenn sie bereits versendet wurden. Allerdings hat die Sache einen kleinen Haken. Das Löschen einer versendeten Nachricht funktioniert lediglich bis einschließlich 10 Minuten. Ihr solltet euch also direkt nach dem Verschicken überlegen, ob ihr mit der Nachricht zufrieden seid, denn nach diesem Zeitfenster ist sie unwiderrufbar abgeschickt.

Fehlerhafte Nachricht löschen!

Noch ist das neue Feature nicht da, allerdings ist die Rede von ''bald erhältlich'' in den Patch-Notes von Version 191.0 des Messenger-Clients für iOS. Das Feature ist wohl schon seit April in Planung und nun wird es final in die Tat umgesetzt. Wir gehen davon aus, dass das Feature mit dem nächsten Update aufgespielt wird.

Wie ist eure Meinung zu der neuen Möglichkeit? Werdet ihr es verwenden und eure Nachrichten löschen? Diskutiert diesbezüglich gerne mit uns unterhalb der News in den Kommentaren. Wir würden uns freuen!

Zum Vergleich: In der Messenger-App WhatsApp könnt ihr eure Nachrichten ebenfalls löschen für euren Chatpartner, allerdings ist der Zeitraum hier größer und beträgt ganze 60 Minuten.

