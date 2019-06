The Evil Within - Wird Teil 3 auf der E3 2019 angekündigt?

The Evil Within

Neben den großen Games der diesjährigen E3 2019 könnte es zu einigen Überraschungen kommen. Dazu zählt das Horrorspiel „The Evil Within“, das auf der Messe angekündigt werden könnte. Zumindest lässt ein Tweet des Producers darauf schließen, dass uns Neuigkeiten bevorstehen. The Evil Within und dessen Nachfolger zählen zu den Horrorperlen der letzten Jahre. Dank einer spannenden - wenn auch leicht verwirrenden - Story, greifbarer Atmosphäre und cleveren Mechaniken hat sich die Reihe in die Herzen vieler Schocker-Fans vorgearbeitet. Und für diese Fans könnte es bald tolle Neuigkeiten geben. The Evil Within 2 First-Person-Mode in PC-Version entdeckt Denn aktuell spekuliert die Community, dass die E3 2019 „The Evil Within 3“ bereithalten wird. Diese Annahme wurde durch einen Tweet von Shinji Mikami hervorgerufen. Mikami war der Director des ersten „The Evil Within“ und hat sich beim Nachfolger weiter als Executive Producer verewigt. 来週はE3出張 — 三上 真司 (@shinji_mikami) 2. Juni 2019 Er verriet nun in einem Post, dass er in der kommenden Woche einen Business Trip zur E3 2019 nach Los Angeles absolvieren wird. Natürlich heißt das noch lange nicht, dass der Branchenveteran auch wirklich vor Ort ist, um sein nächstes Spiel vorzustellen. Dennoch lässt es Spekulationen zu. Schließlich hat Mikami seit 2017 - und damit seit „The Evil Within 2“ - an keinem anderen Spiel mehr gearbeitet. E3 2019 Sieben mutige Vorhersagen zur diesjährigen Spielemesse Zudem wäre eine Fortsetzung von „The Evil Within“ gar nicht so überraschend. Das Presse- und Spieler-Feedback der ersten beiden Ableger war so gut, dass Bethesda mit dem Nachfolger einen klaren Hype-Magneten auf die E3 2019 bringen würde. © Bethesda

