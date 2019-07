Evil Dead - Bruce Campbell bestätigt neues Spiel

Bei Twitter bestätigt der Schauspieler, dass sich eine neue Versoftung in Entwicklung befinde. PC und Konsolen stünden als Zielplattformen auf der Agenda.

Der 1958 geborene US-Schauspieler Bruce Campbell („Ash vs. Evil Dead“) verrät auf seinem offiziellen Twitter-Kanal, dass ein nicht näher genanntes Studio an einer neuen Versoftung zu Evil Dead alias „Tanz der Teufel“ arbeite. Nachdem zuvor mobile Plattformen bedacht wurden, sollen diesmal wieder PC- und Konsolennutzer an der Reihe sein.

Nicht für VR-Systeme

Besonders reichhaltig ist die Infolage zu dem neuen Projekt keinesfalls, schließlich steht eine offizielle Ankündigung noch aus. Allerdings weist Campbell darauf hin, dass sich das Spiel für PC und Konsolen in Arbeit befinde - nicht aber für VR-Headsets wie Oculus Rift, HTC Vive oder Valve Index, wie offenbar zuvor mal behauptet wurde.

Die letzte Versoftung zum Horror-Franchise erschien im Jahr 2016 für Android und iOS. Bei Evil Dead: Endless Nightmares handelt es sich um einen Ego-Shooter, der als Basisvariante kostenlos spielbar ist. Bewegte Gameplay-Szenen seht ihr im Video unter dieser Meldung. Außerdem erschien erst kürzlich ein kostenpflichtiger DLC für den asymmetrischen Horror-Titel Dead by Daylight mit Bruce Campbell-Ash als neuen Überlebenden.

Wann mit dem neuen Spiel zu rechnen ist und in welchem Genre es angesiedelt sein wird, ist noch ungewiss. Das letzte größere Projekt für PC und Konsolen war „Evil Dead: Regeneration“, das 2005 unter Federführung von THQ veröffentlicht wurde. Möglich, dass die Markenrechte inzwischen bei THQ Nordic liegen.