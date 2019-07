Esports - PENTA und BCON bringen erstes Profi-Team für körperlich eingeschränkte Spieler an den Start

Der Esports-Club PENTA schließt sich mit dem Peripheriehersteller BCON zusammen, um ein neues Profiteam zusammenzustellen. Das Besondere: Bei den Profis handelt es sich zum ersten Mal um Spieler, die mit einer körperlichen Einschränkung leben.

Im Esports-Bereich gibt es ein neues Team, das es mit den Großen im Business aufnehmen will. Unter den Fittichen der Gaming-Experten von PENTA und dem Peripheriehersteller BCON gibt es nun das deutsche Team PENTA.BCON, das sich in Apex Legends an die Spitze kämpfen will.

Das Besondere an PENTA.BCON ist, dass es sich hier um das erste Profi-Team handelt, das Spieler mit einer körperlichen Beeinträchtigung beinhaltet. Dazu zählen Dennis 'Wheely' Winkens und Daniel 'Skrelldorn' Ulrich, die bereits unter Vertrag genommen wurden.

Genau hier kommt der deutsche Hersteller BCON ins Spiel, der mit dem gleichnamigen Gerät das Zocken für Gamer mit einer Behinderung ermöglicht. Durch das Neigen der Peripherie lassen sich Games über andere Körperteile steuern. So nutzt Winkens beispielsweise seinen Kopf, da er im Rollstuhl sitzt, während Ulrich seine Fehlbildung am rechten Arm mit dem BCON ausgleicht. PENTA.BCONs Team Director Dennis H.-Schulz äußert sich dazu wie folgt:

„Esport und Gaming finden heute in allen Teilen der Gesellschaft statt, natürlich auch bei Menschen mit Handicap. PENTA.BCON ist gelebte Inklusion!“

PENTA.BCON wird in regulären Turnieren von „Apex Legends“ antreten und wünscht keine Sonderbehandlung, wie man in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Schon auf der gamescom 2019 soll es einen ersten öffentlichen Auftritt des Teams geben.

Zudem sucht PENTA.BCON noch Verstärkung. Auf der offiziellen Website des Teams könnt ihr euch anmelden, um das Team zu unterstützen. Jeder Spieler wird mit einem BCON ausgestattet und darf ebenfalls mit zur gamescom fahren.