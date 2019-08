Epic Games Store - Neue Gratis-Games enthüllt: ABZU und The End is Nigh!

Ab nächster Woche dürft ihr euch „The End is Nigh“ und „ABZU“ völlig kostenlos im Epic Games Store sichern. Es handelt sich hierbei um die nächsten Gratis-Spiele, die für alle Nutzer insgesamt eine Woche lang zum Download bereitstehen. Derzeit könnt ihr euch im Übrigen „Celeste“ und „Inside“ umsonst schnappen.

Im Epic Games Store dürft ihr euch bekanntlich regelmäßig über eine Auswahl an Spielen freuen, die euch zum kostenlosen Download bereitstehen. Jetzt wurde offiziell enthüllt, dass ihr euch schon in Kürze „The End is Nigh“ und „ABZU“ komplett kostenlos sichern könnt.

Die neuen Gratis-Spiele werden zwischen dem 05. September 2019 und dem 12. September 2019 zum Nulltarif bereitstehen. Um an der Aktion teilnehmen zu können, benötigt ihr lediglich eine Registrierung im Epic Games Store.

Schon jetzt könnt ihr euch gleich zwei weitere tolle Spiele umsonst schnappen. Es handelt sich dabei um „Celeste“ und „Inside“, die beide noch bis zum 05. September zur Verfügung stehen.

Die nächste Gratis-Games bei Epic Games

Die offizielle Beschreibung von „The End is Nigh“ lautet folgendermaßen:

„The End Is Nigh ist ein weitläufiger Abenteuer-Plattformer, in dem du oft sterben wirst. Aber das ist schon in Ordnung, du bist wahrscheinlich ohnehin schon tot.“

Und die Beschreibung von „ABZU“ lautet folgendermaßen:

„Tauche in einen lebendigen und bunten Ozean voller Rätsel ein. Verwende die elegante Schwimmsteuerung, um als Taucher flüssige Akrobatik zu betreiben. Entdecke hunderte einzigartiger, auf realen Tieren basierende Kreaturen und lass eine starke Verbindung mit dem üppigen Meeresleben entstehen. Interagiere mit Schwärmen aus tausenden Fischen, die prozedural auf dich, einander und Raubtiere reagieren. Verweile in sagenhaften Meereslandschaften und erkunde aquatische, beispiellos detaillierte Ökosysteme. Tauche in das Herz des Ozeans ab, wo uralte vergessene Geheimnisse warten. Aber Achtung: In der Tiefe lauert die Gefahr.“

