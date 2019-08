Epic Games Store - Neue Gratis-Games enthüllt: Hyper Light Drifter und Mutant Year Zero!

Im Epic Games Store dürft ihr euch bekanntlich regelmäßig über eine Auswahl an Spielen freuen, die euch zum kostenlosen Download bereitstehen. Jetzt wurde offiziell enthüllt, dass ihr euch schon in Kürze „Hyper Light Drifter“ und „Mutant Year Zero: Road to Eden“ komplett kostenlos sichern könnt.

Die beiden Gratis-Spiele werden zwischen dem 15. August 2019 und dem 22. August 2019 zum Nulltarif bereitstehen. Um an der Aktion teilnehmen zu können, benötigt ihr lediglich eine Registrierung im Epic Games Store.

Schon jetzt könnt ihr euch ein weiteres tolles Spiel umsonst schnappen. Es handelt sich dabei um „GNOG“ und ist noch bis zum 15. August 2019 verfügbar.

© Heart Machine / FunCom

Die offizielle Beschreibung von „Hyper Light Drifter“ lautet folgendermaßen:

„Echoes of a dark and violent past resonate throughout a savage land, steeped in treasure and blood. Hyper Light Drifter is an action adventure RPG in the vein of the best 16­bit classics, with modernized mechanics and designs on a much grander scale.

Drifters of this world are the collectors of forgotten knowledge, lost technologies and broken histories. Our Drifter is haunted by an insatiable illness, traveling further into the lands of Buried Time, hoping to discover a way to quiet the vicious disease.“