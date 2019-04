Epic Games Store - Nächstes Gratis-Spiel bekannt: World of Goo!

In Kürze dürft ihr euch World of Goo völlig kostenlos im Epic Games Store sichern. Es handelt sich selbstverständlich um das nächste Gratis-Spiel, das für alle Nutzer insgesamt zwei Wochen lang zum Download bereitsteht. Derzeit könnt ihr euch im Übrigen das gefeierte Transistor umsonst schnappen.

Bekanntlich dürft ihr euch alle zwei Wochen über ein weiteres Spiel im Epic Games Store freuen, das anschließend zum kostenlosen Download zur Verfügung steht. Nun ist bekannt, dass ihr euch in Kürze World of Goo umsonst sichern könnt!

Der nächste Gratis-Titel wird zwischen dem 02. Mai 2019 und dem 16. Mai 2019 zum Nulltarif bereitstehen. Wie üblich ist für das Hinzufügen zur Bibliothek eine Registrierung im Epic Games Store erforderlich.

Derzeit könnt ihr euch Transistor gratis schnappen:

Epic Games Store Nächstes Gratis-Spiel bekannt: Transistor!

Die offizielle Beschreibung des Spiels lautet folgendermaßen:

„Wunderschön und überraschend: Die Millionen Schleimbällchen in World of Goo sind neugierige Abenteurer – aber sie haben keine Ahnung, dass sie in einem Spiel sind oder wie köstlich sie schmecken.