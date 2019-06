Epic Games Store - Nächstes Gratis-Spiel bekannt: Rebel Galaxy!

Du bekämpfst Piraten, erforschst Anomalien, freundest dich mit Aliens an, plünderst Wracks, baust Asteroiden ab und entdeckst Artefakte. Wähle in diesem verwegenen Weltraumabenteuer deinen Weg als raubeiniger Held, geschickter Händler oder machthungriger Freibeuter.“

„Rebel Galaxy ist ein Spiel vollgepackt mit actionreichen Kämpfen, Erkundung, Entdeckung, Handel und „Verhandlungen“ mit den außerirdischen Bewohnern am Rand des bekannten Universums.

Derzeit könnt ihr euch den Klassiker „Enter the Gungeon“ gratis schnappen!

Bekanntlich dürft ihr euch jede Woche über ein weiteres Spiel im Epic Games Store freuen, das anschließend zum kostenlosen Download zur Verfügung steht. Nun ist bekannt, dass ihr euch in Kürze Rebel Galaxy umsonst sichern könnt!

