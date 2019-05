Epic Games Store - Nächstes Gratis-Spiel bekannt: City of Brass!

„Werde zum wagemutigen Dieb in City of Brass, einem Action-Abenteuer in der Ego-Perspektive von Entwicklerveteranen der BioShock-Serie.

Bekanntlich dürft ihr euch alle zwei Wochen über ein weiteres Spiel im Epic Games Store freuen, das anschließend zum kostenlosen Download zur Verfügung steht. Nun ist bekannt, dass ihr euch in Kürze City of Brass umsonst sichern könnt!

In Kürze dürft ihr euch „City of Brass“ völlig kostenlos im Epic Games Store sichern. Es handelt sich selbstverständlich um das nächste Gratis-Spiel, das für alle Nutzer insgesamt zwei Wochen lang zum Download bereitsteht. Derzeit könnt ihr euch im Übrigen den Hit „Rime“ umsonst schnappen.

