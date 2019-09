Epic Games Store - Nächstes Gratis-Game ist da: Alles ist jetzt kostenlos

Das neue Gratis-Spiel wurde enthüllt, das Epic Games an die Kunden verteilt, die den Epic Games Store besuchen. Es handelt sich hierbei um „Alles“. Zudem gibt es noch eine weitere Überraschung.

In regelmäßigen Abständen gibt es ein kostenloses Sahnebonbon für alle Spieler, die sich den Epic Games Launcher installiert haben und in den Epic Games Store schauen. Das Spiel wird dann nach einmaliger Aktivierung dauerhaft für eure Bibliothek freigeschaltet, wenn ihr euch einen Account anlegt.

Neues Gratis-Game im Epic Games Store

In dieser Woche verschenkt Epic Games über den hauseigenen Store das Spiel „Everything“, ein interaktives Erlebnis, das euch alles sein lässt, was ihr möchtet. In „Alles“ ist der Name also Programm und so erlebt ihr eine zauberhafte Reise zwischen dem gesamten Mirko- und Makrokosmos. Die Entwickler schreiben:

„Inspiriert durch die Philosophie Alan Watts’ und begleitet von der Filmmusik der Komponisten Ben Lukas Boysen und Sebastian Plano, vermittelt Everything eine neue Sicht auf das Leben.“

Doch nicht nur das! Epic Games gibt sogar noch ein Schmankerl obendrauf. In dieser Woche gibt es gleich zwei Spiele gratis. Das zweite Game lautet Metro 2033 Redux und dürfte dem einen oder anderen Fan des Romans sicherlich bekannt vorkommen. Regulär für rund 20 Euro ist das Spiel im Store zu haben, doch aktuell ist es kostenlos.

„2013 wurde die Welt von einem Ereignis apokalyptischen Ausmaßes verwüstet. Fast die gesamte Menschheit wurde vernichtet und die Erdoberfläche verwandelte sich in verseuchtes Ödland.“

Den gefeierten First-Person-Shooter und das atmosphärische Weltenbummler-Spiel erhaltet ihr hier:

