Epic Games Store - Mega-Sale: Preise im Nachhinein angepasst und Borderlands 3 entfernt

Nachdem schon andere Spiele nachträglich aus dem Mega-Sale vom Epic Games Store entfernt sowie Preise im Nachhinein angepasst wurden, fehlt nun auch von „Borderlands 3“ jede Spur.

Die Freude war groß als Epic Games einen Mega-Sale in ihrem hauseigenen Store ankündigte, doch inzwischen artet das Ganze in Chaos aus. Nachdem schon „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ und weitere Spiele aus dem Store entfernt wurden, fehlt nun auch Borderlands 3.

Der Mega-Sale verläuft nicht annähernd so reibungslos wie Epic Games es wohl erwartet hat. Immer mehr Publisher und Entwickler ziehen ihre Spiele vorübergehend aus dem Sortiment zurück, da anscheinend die Kommunikation zwischen den Unternehmen fehlte und einige mit den extremen Rabatten nicht einverstanden scheinen.

Ein Sale mit Hindernissen

Als der Mega-Sale am 17. Mai 2019 an den Start ging, hieß es, dass alle Spiele, die ursprünglich mehr als 14,99 Euro kosten, automatisch einen Rabatt von 10 Euro erhalten und so gab es tatsächlich wirklich gute Schnäppchen. Inzwischen wurden neue Klauseln eingefügt und Preise angepasst, also „aus der Traum“ vom Super-Schnäppchen.

„Der Preis von in Frage kommenden Spielen muss nach Abzug jeglicher Aktionen und Rabatte mindestens 14,99 Euro betragen. Steuern und andere Gebühren werden für den Mindestkaufbetrag nicht gewertet“, so heißt es jetzt auf der offiziellen Seite von Epic Games.

Gearbox erklärt, dass man eng mit Epic Games zusammenarbeite, „Borderlands 3“ jetzt aber vorübergehend aus dem Store entfernt habe. Das Spiel soll bald, wahrscheinlich wenn der Sale vorüber ist, wieder erhältlich sein.

Solltet ihr bisher Käufe getätigt haben, bei denen sich nachträglich etwas geändert hat, keine Sorge. Epic Games sagte bei der Russischen Seite DTF aus, dass alle Spiele behalten werden können und dass die Differenz nachträglich nicht angerechnet wird. An dieser Stelle ein Danke an VG247 für die Übersetzung.

