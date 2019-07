Epic Games Store - Limbo jetzt gratis, zwei weitere Vollversionen nächste Woche

Wer über ein Nutzerkonto für den Epic Games Store verfügt, kann sich zurzeit „Limbo“ gratis sichern. Für nächste Woche kündigen sich derweil gleich zwei kostenlose Hochkaräter an.

Die dänische Spieleschmiede Playdead veröffentlichte im Jahr 2010 mit „Limbo“ einen düsteren Puzzle-Plattformer, der bei Fachpresse und Spielern sehr gut ankam. Epic Games verschenkt den Titel derzeit in seinem Store und hat für kommende Woche gleich zwei weitere kostenlose Vollversionen angekündigt.

Inside Sound Design entstand mithilfe eines menschlichen Schädels

Moonlighter und This War of Mine

Mit „Moonlighter“ gibt es ab nächstem Donnerstag ein erst im vergangenen Jahr erschienenes Action-RPG geschenkt. Das Survival-Abenteuer This War of Mine gesellt sich als zweites Gratisspiel hinzu. Beide Werke stammen von 11 bit studios und haben abseits von Sonderaktionen einen Gesamtwert von fast 40 Euro.

Epic Games Store Accounts werden geblockt, wenn ihr zu schnell Spiele kauft

Die Wartezeit auf die beiden genannten Titel könnt ihr euch mit „Limbo“ nur begrenzt verkürzen, bewegt sich die Spieldauer doch ähnlich wie beim ebenfalls exzellenten Nachfolger Inside lediglich zwischen drei und sechs Stunden. Doch hier gilt definitiv: In der Kürze liegt die Würze!

Epic Games will mit den regelmäßigen Gratis-Vollversionen seine Nutzerbasis verstärken und sich als ernst zu nehmende Konkurrenz von Steam, Origin, Uplay und Co. etablieren. Der Dienst steckt zwar noch in den Kinderschuhen, ist jedoch vor allem für Entwickler lohnenswert, da sie 88 Prozent des Umsatzes erhalten. Das erklärt sicherlich den einen oder anderen Exklusivvertrag, der ein aktuelles Spiel im ersten Jahr an den Epic Games Store bindet und vor allem langjährigen Steam-Nutzern ein Dorn im Auge ist.

Abschließend könnt ihr euch ein Video mit Gameplay-Szenen aus „Moonlighter“ anschauen, das bald mit einem neuen DLC erweitert wird.