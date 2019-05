Epic Games Store - Großer Mega-Sale gestartet!

Epic Games hat einen Mega-Sale gestartet. Wenn ihr ordentlich Geld sparen und eure Spielsammlung erweitern möchtet, bietet sich jetzt die passende Gelegenheit.

Erst beging Epic Games einen Fehler, denn die Information über den Mega-Sale geriet früher an die Öffentlichkeit als geplant. So war unklar, wann der Sale wirklich startet und was genau uns erwartet – aber jetzt ist es doch früher soweit als gedacht.

Alle Titel sind bis zu 75% reduziert und jedes Spiel, das einen Preis von mindestens 15 Euro hat, erhält automatisch einen Rabatt um 10 Euro. Neben großen Rabatten und die Möglichkeit Spiele günstiger vorzubestellen, bietet euch der Store in der Zeit auch abwechselnde, kostenlose Spiele an. Es lohnt sich also regelmäßig nachzusehen.

Ein paar Highlights aus dem Sale

Zum Mega-Sale im Epic Games Store

Der Mega-Sale läuft bis zum 13. Juni 2019. Habt ihr schon etwas für euch entdeckt? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.