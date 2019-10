Epic Games Store - Gratis-Spiel Minit jetzt freischalten, aber nur für kurze Zeit

Epic Games möchte Steam Konkurrenz machen. Ein kleinen Anreiz für die Neu- und Bestandskunden bieten sie mit ihren Gratis-Games. Diese sind tatsächlich komplett kostenlos, ihr benötigt hierfür also kein Abonnement in irgendeiner Hinsicht. Alles, was ihr braucht, ist ein kostenloser Epic Games-Account, die Spiele könnt ihr dann über den Epic Games Launcher starten.

In diese Kategorie der kostenlosen Spiele fallen nun hin und wieder sogar Top-Games wie im letzten Monat:

Epic Games Store Nächstes Gratis-Game ist da: „Alles“ ist jetzt kostenlos

Oder gar die Batman-Titel in den Vormonaten. Und die Indie-Titel können sich ebenfalls sehen lassen. Epic Games hat nun das neue Spiel bekannt gegeben, das ihr im Oktober 2019 im Epic Games Store umsonst erhaltet. Es handelt sich hierbei um das gefeierte Spiel Minit vom Publisher Devolver Digital und den Entwicklern Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio und Dominik Johann. Es ist eine Art Indie-Puzzle-Spiel, das gerade einmal 60 Sekunden geht. Hier der Trailer:

Journey outside the comfort of your home to help unusual folk, overcome dangerous foes, and uncover countless secrets one minute at a time.



Minit is now available for FREE until October 10 (10:59 AM EDT).https://t.co/vhPOJ4SAoG pic.twitter.com/3RxWBAMBhy