Epic Games Store - Gratis-Game Surviving Mars jetzt aktivieren und dauerhaft behalten

Wenn ihr auf der Suche nach neuen Spielen seid, könnte euch der neueste Eintrag der Weekly Free Games im Epic Games Store zusagen. Ihr könnt für kurze Zeit ein Spiel vollkommen kostenlos erhalten, ohne versteckte Kosten.

Während die Fortnite-Spieler auf die Rückkehr ihres heißgeliebten Battle-Royale-Titels warten, hat Epic Games bereits eine weitere Annehmlichkeit bereitgestellt. Alle mit einem Account bei Epic Games können sich im Epic Games Store nun ein neues, kostenloses Spiel herunterladen – und zwar Surviving Mars.

Surviving Mars Neues Spiel der Tropico-Macher angekündigt

Weekly Free Games

Neben Blockbuster-Titeln wie Batman oder For Honor finden hin und wieder einige Retroperlen ihren Weg auf die Liste der Gratis-Games im Epic Games Store. Aktuell überzeugt Epic sogar mit den Weekly Free Games. Das bedeutet, sie veröffentlichen jede Woche ein neues Gratis-Game.

In diesem Monat trifft es „Surviving Mars“ von Entwickler Haemimont Games und Paradox Interactive. Der Science-Fiction-Builder lässt eure Mars-Träume wahr werden.

Wie wäre es nämlich, wenn man den Mars besiedeln würde? Welche Gefahren müsste man trotzen, um auf dem Mars zu überleben? Du suchst dir eine Weltraumagentur aus, die dich bei diesem Vorhaben unterstützt und dann kann es auch schon losgehen. Du bist der Bauherr auf dem Mars und für die funktionierende Kolonie verantwortlich.

Epic Games Store GOG, Itch, Discord & Co: Der Kampf der Steam-Alternativen

Aber aufgepasst! Die Weekly Free Games sind, wie der Name schon aussagt, lediglich für eine Woche erhältlich. Ihr könnt „Surviving Mars“ also nur noch bis zum 17. Oktober 2019 aktivieren, damit ihr das Spiel dauerhaft in eurer Bibliothek behaltet. Schaut also regelmäßig vorbei, ob ein neues, kostenloses Spiel im Angebot ist.