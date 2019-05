Epic Games Store - Erster großer Sale steht in den Startlöchern

In Kürze wird Epic Games einen Mega-Sale starten. Somit könnt ihr im hauseigenen Store ordentlich Geld sparen und eure Bibliothek aufstocken.

Epic Games wird in Kürze einen großen Sale starten. Doch diese Information geriet früher an die Öffentlichkeit als ursprünglich von Epic geplant. Fortnite-Spieler erhielten beim Einloggen eine Nachricht, dass ein großer Sale gestartet sein soll, was aber eindeutig nicht der Fall war.

no idea why the epic games mega store sale thingy isn't on the API that my bot uses but yeah this a thing pic.twitter.com/UrNU8xc6lC — Lucas7yoshi_ // Fortnite Leaks & News (@lucas7yoshi_) May 14, 2019

Die Nachricht wurde zügig wieder gelöscht, doch natürlich machte die Neuigkeit da bereits längst die Runde in den sozialen Medien. Inzwischen hat Epic Games den Sale im Store bestätigt.

Whoops! An MOTD snuck out about a sale. There is an Epic Games store sale on games in the works, but it hasn't launched yet. Stay tuned to @EpicGames for details in a few days. — Fortnite (@FortniteGame) May 14, 2019

„Whoops! Eine Nachricht des Tages über den Sale hat sich eingeschlichen. Ein Epic Games Store Sale ist in Arbeit, aber ist noch nicht gestartet“, so Epic Games.

Auf Steam gibt es regelmäßig große Sales, die sich zu einer Tradition entwickelt haben und die Umsätze der Entwickler ordentlich ankurbeln können. Epic Games möchte dies in der Zukunft scheinbar ebenfalls machen, was nicht wirklich überraschend ist.

Epic Games verspricht einen Gutschein

Um die ganze Aktion noch ein wenig interessanter zu gestalten und um auf die neuen Sicherheitsvorkehrungen von Epic Games aufmerksam zu machen, verspricht das Unternehmen einen Gutschein. Für die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung erhaltet ihr ein Guthaben von 10 US-Dollar, das ihr im Sale verwenden könnt.

Wann genau der Sale startet, bleibt abzuwarten. Wir halten euch hier auf PlayNation natürlich auf dem Laufenden. Wenn ihr mehr über die Zwei-Faktor-Authentifizierung von Epic Games erfahren möchtet, ist dieser Artikel sicher interessant für euch.

Was haltet ihr von dem Sale? Werdet ihr vorbeischauen? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.