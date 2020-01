Epic Games Store - Drei Gratis-Spiele zum Abschluss der Feiertagsangebote

Die Feiertagsangebote im Epic Games Store erreichen ihr großes Finale. Die eigentlich für 12 Tage angedachten Gratis-Spiele wurden kurzerhand um zwei Tage verlängert, am 14. und letzten Tag könnt ihr euch ganze drei kostenlose Spiele sichern.

Mitte Dezember kündigte der Epic Games Store 12 kostenlose Spiele zum Jahresabschluss an, jetzt wurde das Angebot kurzerhand erweitert. Am 14. und finalen Tag der Aktion könnt ihr euch nun noch ganze drei Gratis-Spiele sichern.

Epic Games Store Feiertagsangebote 2019 mit 10-Euro-Gutschein bei jedem Kauf

Das große Finale der 14 days of free games

Zum Jahresbeginn spendiert euch Epic Games ganze drei kostenlose Spiele. Über den Epic Games Launcher könnt ihr euch ab sofort zwei heiße Action-Adventures und ein cooles Wintersport-Spiel sichern.

In Darksiders und Darksiders 2 erlebt ihr die Abenteuer der beiden apokalyptischen Reiter Krieg und Tod. Beide höllischen Titel heizen euch in der Remastered-Fassung ein und sorgen für etwas Wärme an den kalten Wintertagen.

Wer sich stattdessen lieber in den Schnee wagt, sollte Ubisofts Wintersport-Spiel Steep einen Besuch abstatten. Hier schwingt ihr euch auf Ski oder Snowboards, um im frischen Pulverschnee die Berge hinunterzuheizen.

PlayStation 5 Entwicklung für die Next-Gen-Konsole so einfach wie nie zuvor, laut Shuhei Yoshida

Alle drei Spiele stehen noch bis zum 9. Januar kostenlos zum Download bereit. Alles was ihr zum Herunterladen benötigt, ist ein Epic Games-Account. Damit könnt ihr euch die Titel sogar über den Browser sichern und dann spielen, wenn euch die Lust danach steht.