Epic Games Store - Accounts werden geblockt, wenn ihr zu schnell Spiele kauft

Der Epic Games Store ist seit einiger Zeit Grund für viele Diskussionen zwischen Gamern. Exklusiv-Deals haben den Shop zu einer lukrativen Option für Entwickler gemacht, während die User selbst viele Features vermissen, die sie mit anderen PC-Plattformen lieben gelernt haben. Einen weiteren Beitrag zur kritischen Seite dieses Konflikts bringt nun der erste große Epic Games Store Sale hervor.

Epic Games Store Mega-Sale: Preise im Nachhinein angepasst und Borderlands 3 entfernt

Denn der Epic Mega Sale, wie er offiziell heißt, bietet zwar viele günstige Spiele an, setzt dem Ganzen jedoch eine Beschränkung auf. Sollten zu viele Games in kurzer Zeit gekauft werden, wird der Account des Users für möglichen Betrug markiert und gesperrt. Eine Aufhebung dieser Sperre ist nur über den Support möglich. Das Problem wurde zunächst von Twitch-Streamer Patrick Boivin entdeckt.

So I can confirm that me buying a whopping 5 games (ranging from 5 bucks to 50) on the Epic Store flagged my account for possibly fraudalent. Maybe if you guys had a fucking shopping cart jesus christ.