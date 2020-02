Electronic Arts - Die Sims wird heute 20 Jahre alt!

Es ist kaum zu glauben, aber am heutigen Tag ist der erste Teil von „Die Sims“ erstmalig erschienen und hat den Grundstein für eine der erfolgreichsten und beliebtesten Spielereihen überhaupt gelegt.

Happy Birthday! Am 4. Februar 2000 hat der erste „Die Sims“-Teil das Licht der Welt erblickt, sieben DLC-Babys hervorgebracht und eine Menge Erfolge eingefahren. Ihm folgten seine drei Geschwister, von denen das jüngste und 2014 erschienene Die Sims 4 zum Familienruf als eine der am meistverkauften Videospielserien der Welt weiterhin beiträgt. Doch beginnen wir von vorn.

Die Sims 1 feiert Geburtstag

Exakt 20 Jahre ist es her, dass der erste Titel der Lebenssimulation im nordamerikanischen Raum für den PC erschienen ist, der Heimat von Entwickler Maxis. Spieldesigner und „SimCity“-Schöpfer Will Wright hatte bereits 1991, nachdem sein Haus von einem Brand zerstört worden war, die Idee ein derartiges Spiel wie „Die Sims“ zu schaffen. Doch erst durch den 1997 erfolgten Aufkauf durch EA konnte er seinen Plan in die Tat umsetzen.

In den folgenden Jahren knüpften Die Sims 2 und Die Sims 3 an den Erfolg des jeweiligen Vorgängers an und trumpften stets mit neuen Spielmechaniken, komplexeren Gameplay, zahlreicheren Inhalten und verbesserter Grafik auf. „Die Sims 4“ feierte seinen Release dann im Jahr 2014 und setzte die Erfolgslinie fort. Zu alldem sind insgesamt über 70 Erweiterungen erschienen.

Das gigantische Sims-Franchise

Doch damit endet die Reise noch nicht. Hinzukommen zahlreiche Spin-offs der „Sims“-Reihe, die uns unter anderem „Die Sims Mittelalter“ und „Die Sims Geschichten“ beschert haben. Im Jahr 2002 veröffentlichte EA sogar „The Sims Online“, was Sims als MMO online spielbar machte.

Letzteres war jedoch nicht gerade erfolgreich, könnte uns in Zukunft allerdings in einem weiteren Ableger der Reihe in verbesserter und moderner Umsetzung erneut erwarten: In Die Sims 5. Tatsächlich spielt Entwickler Maxis mit dem Gedanken das Franchise durch ein weiteres Geschwisterchen zu ergänzen und endlich mit einem adäquaten Multiplayer auszustatten. Bestätigt ist bisher jedoch nichts.

Fakt ist allerdings, dass man das Franchise um „Die Sims“ in den nächsten Jahren weiterhin nicht vernachlässigen wird. Dafür ist die Lebenssimulation mit insgesamt über 200 Millionen Exemplaren und einer stetig wachsenden Spielerschaft wohl einfach zu erfolgreich …

