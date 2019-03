Electronic Arts - Keine Pressekonferenz auf der E3 2019

Electronic Arts wird auf der diesjährigen E3 2019 zum ersten Mal seit vielen Jahren keine Pressekonferenz abhalten. Das Unternehmen will stattdessen auf diverse Livestreams setzen, in denen die Spiele gezeigt werden. Den Messehallen bleibt man weiterhin fern.

Erst verkündete Sony seinen Verzicht auf eine Pressekonferenz, jetzt wird auch Electronic Arts keine abhalten: Wie das Unternehmen auf seiner offiziellen Website bekannt gab, plane das Unternehmen für seine parallel zur E3 2019 stattfindenden Veranstaltung „EA Play“ eine Änderung des Konzepts.

So erklärte Electronic Arts beispielsweise, dass man in diesem Jahr auf die traditionelle Pressekonferenz verzichten wolle. Stattdessen soll es am Abend des 07. Juni 2019 eine „Auftaktveranstaltung“ geben - was auch immer das heißen mag.

Weniger reden, mehr spielen

Für EA soll die E3 in diesem Jahr unter dem Motto „Weniger reden, mehr spielen!“ stehen, wie das Unternehmen erklärte. So soll es am 07. und 08. Juni 2019 zusätzlich diverse Livestreams geben, auf denen die neuesten Spiele präsentiert werden sollen. Außerdem werden YouTuber und Streamer ihre Inhalte vom Veranstaltungsgelände übertragen und ihren Zuschauern zur Verfügung stellen können.

Wie üblich lädt EA sämtliche Fans dazu ein, persönlich zur Veranstaltung zu kommen, denn der Eintritt ist kostenlos. In den Messehellen wird man abermals nicht vertreten sein. Informationen zum Erwerb der Tickets sowie zum genauen Programm sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.