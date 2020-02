Electronic Arts - EA-Spiele teurer, aber nur auf Steam

EA hat die Preisschraube auf Steam ordentlich angezogen. Das betrifft auch deutsche Nutzer, die von nun an für EA-Spiele deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen.

Kürzlich erst kehrte EA erfolgreich mit Star Wars Jedi: Fallen Order zurück zu Steam. Die Freude darüber wird jetzt allerdings von Negativschlagzeilen überdeckt, denn in den letzten 48 Stunden hat EA die Preise der dort angebotenen Spiele drastisch erhöht. Teilweise sind die Titel doppelt so teuer als zuvor. Warum das so ist, ist nicht bekannt.

Allerdings ist anzumerken, dass die Preise auf Origin dieselben sind wie vor der Steam-Preiserhöhung, was bedeutet, dass es nichts mit Wechselkursen zu tun haben kann.

Mass Effect BioWare verfasst mysteriösen Tweet: Erwartet uns ein Remaster?

Von Land zu Land unterschiedlich

Manche der von EA auf Steam angebotenen Spiele sind bereits mehr als 10 Jahre auf dem Markt. Auf einmal sollen die Spieler teilweise 300 Prozent mehr zahlen? Das stößt einigen bitter auf. Die besagten Erhöhungen sind allerdings kein weltweites Phänomen. In den USA zum Beispiel können die Spiele zu den gewohnten Preisen gekauft werden, wogegen Länder wie Asien, Großbritannien und ein Großteil von Europa viel tiefer in die Tasche greifen müssen.

Die Sims 4 Kostenloses Geburtstagsgeschenk: Whirlpools für alle!

Beispiele sind hier SimCity 4. Der Preis hat sich auf 19,99 Euro verdoppelt, während die Mass Effect-Kollektion von 27,99 Euro auf 34,99 Euro gestiegen ist. In Brasilien ist der Preis von Dead Space gleich um 300 Prozent gestiegen und in Russland um mehr als 200 Prozent.

Versucht EA die Käufer so in den hauseigenen Shop Origin zu locken oder worum mag es sich handeln? Was haltet ihr von den Preiserhöhungen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.