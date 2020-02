Electronic Arts - Battlefield 6: Ihr müsst euch noch mindestens bis 2021 gedulden

Solltet ihr euch bereits auf ein neues „Battlefield“ vorbereiten, haben wir schlechte Nachrichten für euch. Denn laut Electronic Arts wird der Titel definitiv nicht in diesem Jahr erscheinen.

Derzeit versorgt das schwedische Entwicklerstudio DICE den aktuellen Ableger der beliebten Multiplayer-Shooter-Reihe, Battlefield 5, regelmäßig mit größeren und kleineren Updates.

So soll zum Beispiel am morgigen Dienstag, der 3. Februar mit „Into the Jungle“ das bereits 6. Kapitel erscheinen, das unter anderem eine frische Karte und neue Waffen im Gepäck haben wird. Doch wie steht es eigentlich um ein „Battlefield 6“?

Kein neues Battlefield 2020

Würde Publisher Electronic Arts seiner Taktung der vergangenen Jahre weitehrin treu bleiben, müsste eigentlich in diesem Jahr ein neuer Ableger der Reihe erscheinen. Jedoch betonte EA vor kurzem in einem Gespräch mit Analysten, dass ein neuer Teil erst für das Geschäftsjahr 2022 geplant sei. Dieses beginnt im April 2021 und endet im März 2020.

Wahrscheinlich erscheint demnach ein „Battlefield 6“ also erst im Herbst 2021 und dann sicherlich direkt für die PlayStation 5 und Xbox Series X, die zu diesem Zeitpunkt bereits fast ein Jahr auf dem Markt erhältlich sind.

