The Elder Scrolls V: Skyrim - Der Starbucks-Kaffeebecher aus Game of Thrones jetzt via Mod im Spiel

Der Starbucks-Kaffeebecher aus „Game of Thrones“ hat bereits jetzt einen Sonderstatus bei den Zuschauern und sogleich eine besonders hohe Beliebtheit erlangt. Fans gingen sogar so weit, dass sie ihn unbedingt in „The Elder Scrolls V: Skyrim“ sehen wollten. Modder ließen deshalb nicht lange auf sich warten.

Kaum ein Gegenstand in den Sieben Königslanden von Westeros hat wohl so viel Berühmtheit erlangt wie der mittlerweile weltweit bekannte Kaffeebecher von Daenarys, den sie sich aus dem hiesigen Starbucks hat bringen lassen, um die siegreiche Schlacht um Winterfell zu feiern. Der vielseits diskutierte Starbucks-Becher wird wohl noch lange Zeit ein Thema und unvergessen in der Geschichte von Game of Thrones bleiben. Auch wenn HBO den Kaffeebecher mittlerweile digital entfernt hat, werden wir ihm noch lange gedenken.

Starbucks-Becher wieder da, nur nicht in der Serie

Mittlerweile hat es der berüchtigte Starbucks-Becher jedoch wieder zurück auf die große Leinwand geschafft. Der Stargastauftritt in „Game of Thrones“ bleibt fortan wohl aus, allerdings muss dies nicht bedeuten, dass wir ihn nicht in anderen Serien oder Filmen zu Gesicht bekommen? Seine neue Rolle tritt der sympathische Pappeimer jedoch in einem ganz anderen Gebiet, einem Spiel, an. Er feiert nun seine Paraderolle in The Elder Scrolls V: Skyrim.

In einem Reddit-Thread, genauer gesagt im Skyrim-Mod-Subreddit, haben sich einige User einen Kaffeebecher in Dragonsreach gewünscht, um „Game of Thrones“ gebührenden Respekt zu zollen - oder einfach nur, weil sie es unterhaltsam finden. Da ließ die Modder-Community nicht lange auf sich warten. Einige Modder haben dann die Skyland Coffee-Mod oder gar die Mod Mysterious Coffee Cup entwickelt, die jeweils verschiedene Kaffeebecher im Spiel implementieren. Ihr könnt die Mods nun herunterladen und selber auf den sagenumwobenen Trinkbehälter stoßen.

Game of Thrones Starbucks-Kaffeebecher sei tatsächlich nur ein Fehler laut HBO

Diesbezüglich wird es sicherlich nicht der letzte Streich gewesen sein und wer weiß, wo wir die labrige Kaffeetüte noch so alles zu Gesicht bekommen werden. Wir sind gespannt.