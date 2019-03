The Elder Scrolls: Blades - Ab sofort im Early Access, erste Invites sind da

Bethesda hat den Early Access zu „The Elder Scrolls: Blades“ offiziell gestartet. Entsprechende Einladungen werden aktuell in mehreren Wellen versendet. Der Startschuss fiel pünktlich zum 25. Geburtstag der Reihe.

Nur wenige Tage nach dem 25. Geburtstag der Reihe wurde der Early Access zu The Elder Scrolls: Blades feierlich eröffnet. Entwickler und Publisher Bethesda begann am Mittwoch damit, eine Vielzahl an Spielern einzuladen.

Nicht jeder, der sich im Vorfeld für die Early Access registrierte, kann unmittelbar loslegen. Die entsprechenden Einladungen werden in mehreren aufeinanderfolgenden Wellen per Email versendet.

Alles wird übernommen

Der Early Access von „The Elder Scrolls: Blades“ findet sowohl auf Android als auch iOS statt. Als Referenzmodelle werden unter anderem ein iPhone 6s und ein Samsung Galaxy S8 genannt.

Unterstützt werden die englischen, französischen, italienischen, deutschen, spanischen und russischen Sprachen. Sämtliche Fortschritte und Ingame-Käufe aus dem Early Access werden in die Vollversion übertragen.

The Elder Scrolls: Blades Release auf 2019 verschoben

Noch nicht alle Features enthalten

Alle eingeladenen Spieler müssen sich nicht darum sorgen, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Diese fällt weg, weshalb öffentlich Screenshots und Videos sowie Meinungen veröffentlicht werden dürfen.

Der Arena- und PVP-Modus sind im Early Access noch nicht enthalten. Sie sollen nach dem vollständigen Launch von „The Elder Scrolls: Blades“ durch ein Update hinzugefügt werden.

