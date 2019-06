Elden Ring - Neues Spiel von FromSoftware und George R.R. Martin vor der E3 2019 geleakt

Eine Reihe von Ankündigungen von Bandai Namco werden früher bekannt als geplant. Vor der E3 2019 wurde „Elden Ring“ geleakt, ein neues Spiel der „Sekiro: Shadows Die Twice“-Schöpfer in Zusammenarbeit mit „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin.

Die E3-Ankündigungen von Bandai Namco sind kurz vor der Messe bekannt geworden. Eine Sicherheitslücke auf der Webseite des Publishers führte dazu, dass eine URL, die eine Liste der Spiele beherbergt, öffentlich zugänglich war. So befindet sich allem Anschein nach das Spiel Elden Ring in der Entwicklung.

Das bislang größte FromSoftware-Spiel

Schon seit geraumer Zeit gab es Gerüchte um eine Kollaboration zwischen George R.R. Martin und FromSoftware. Diese Gerüchte bewahrheiten sich nun. „Elden Ring“ wird in einer Beschreibung auf der Webseite als Fantasy Action-RPG in einer Welt, die von Hidetaka Miyazaki kreiert wurde, beschrieben. Miyazaki ist der Schöpfer der renommierten Dark Souls-Reihe und des vor einigen Monaten erschienenen Sekiro: Shadows Die Twice. Diese Welt besitzt ebenfalls Einflüsse des Game of Thrones-Autors George R.R. Martin.

Sekiro: Shadows Die Twice Activision mit Verkaufszahlen sehr zufrieden

„Elden Ring“ soll laut Bandai Namco das bislang größte Spiel von FromSoftware sein. Neben einer Beschreibung des Spiels liegt bereits ein Artwork mit dem Logo des Games vor. Wir haben es unten für euch eingefügt. Weitere Informationen, ein Release-Datum oder unterstützte Plattformen sind bislang nicht bekannt. Im selben Atemzug wurden jedoch Ni no Kuni Remastered und „Tales of Arise“ geleakt.

Weitere Informationen gibt es höchstwahrscheinlich auf der diesjährigen E3. Ihr möchtet keine News rund um die E3 2019 verpassen? Kein Problem, ruft einfach PlayCentral.de/e3 auf und schon seid ihr bestens informiert!