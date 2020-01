Elden Ring - Neue Gerüchte zum Gameplay aufgetaucht, soll an Shadow of the Clossus erinnern

Seit der Ankündigung im Rahmen der E3 2019 wurde es still um „Elden Ring“, das neue Spiel von From Software, das zusammen mit „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin entsteht. Jetzt ist ein neuer Leak aufgetaucht, der Details zum Gameplay und der Inspirationsquelle enthält.

Was uns genau im neuen From Software-Rollenspiel Elden Ring erwartet, ist immer noch ein großes Mysterium. Jetzt will ein neuer Leak eines vermeintlichen Insiders weitere Details in Erfahrung gebracht haben.

Shadow of the Colossus als Inspiration?

Verantwortlich für die neuen Informationen ist der Leaker Omni, der auf ResetEra und Reddit mit neuen Details auf sich aufmerksam machte und bereits in der Vergangenheit bei Insider-Informationen zu From Software-Titeln richtig lag.

„Elden Ring“, das in Zusammenarbeit mit Autor George R.R. Martin entsteht, soll das bislang ambitionierteste Spiel des japanischen Studios werden. Bereits im Rahmen der E3 2019 äußerten sich die Entwickler zum Design der Spielwelt, die deutlich offener daherkommen soll, als in vorangegangenen Titeln.

Laut Omni soll die offene Welt eher an ein offenes Feld erinnern, das von Schottland inspiriert wurde und mit modernen Open-World-Spielen nicht allzu viel gemeinsam haben. Das sei auch der Grund dafür, warum die Entwickler nicht offiziell von einem Open-World-Spiel sprechen, sondern eher den Wortlaut „open field“ verwenden.

Als Inspirationsquelle soll der PS2-Klassiker Shadow of the Colossus dienen, der seinerzeit ebenfalls auf eine einzigartige offene Spielwelt setzte. Viele Elemente in der Spielwelt von „Elden Ring“ sollen sich dynamisch verändern, außerdem soll es einen Tag- und Nachtwechsel und ein Wettersystem geben. Daneben wartet die Welt laut Omni aber mit deutlich kleineren Orten auf, die an die Korridor-Level von Spielen wie „Dark Souls“ erinnern sollen.

Kommt Elden Ring mit Multiplayermodus? Weitere Details in Kürze

Weiter behauptet Omini, dass „Elden Ring“ über einen Multiplayermodus verfügen wird, wie dieser aussehen soll und ob es sich um einen Koop-Modus handelt, ist allerdings noch unklar.

Mit weiteren Details hält sich der Leaker allerdings bedeckt, da das Spiel noch immer mitten in der Entwicklung stecke und sich viele Spielmechaniken noch verändern könnten.

Möglicherweise müssen wir uns für weitere handfeste Informationen nicht mehr allzu lange gedulden, denn „Elden Ring“ wird auf der Taipei Game Show vertreten sein, die vom 6. bis 9. Februar in der taiwanesischen Hauptstadt stattfindet. Wir sind gespannt.