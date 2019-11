Ebay - 10% Rabatt auf alle Elektronikartikel wie verschiedene Konsolen-Bundles

Sichert euch auf eBay einen 10%-Rabatt-Gutschein auf alle Elektronik- und Haushaltsgeräte und kauft euch zum Beispiel die Nintendo Switch oder andere Konsolen-Bundles besonders günstig.

Zum Black Friday hat eBay eine ganz besondere Aktion am Start, bei der alle Technikbegeisterte voll auf ihre Kosten kommen dürften. Denn nur heute erhaltet ihr einen 10%-Rabatt-Gutschein auf alle Elektronik- und Haushaltsgeräte.

Gültig ist dieser von 6 Uhr bis um 16 Uhr. Der Gutschein kann nur einmal eingelöst werden und der maximale Rabatt beträgt 30 Euro.

Zum Beispiel könnt ihr euch das Apple iPhone XS mit 64 Gigabyte in Silber für 719 Euro sichern, dazu könnt noch der Rabtt in Höhe von 30 Euro, Ihr bezahlt effektiv also gerade einmal 689 Euro

Das Samsung Galaxy S 10 Duos mit 128 Gigabyte wird unter anderem für 579 Euro angeboten. Durch den Gutschein bezahlt ihr nur 549 Euro.

Ebay Sichert euch die Nintendo Switch mit diesem Gutschein für 271 Euro!

So funktioniert's!

Wählt einen Elektronikartikel aus. Nutzt bei der Kaufabwicklung den Code POWERFRIDAY19. Bezahlt den Artikel bis spätestens 29. November um 16 Uhr. Der Gutscheinwert wird automatisch vom Artikelpreis abgezogen. Im Fall einer Zahlung per PayPal wird euch der abgezogene Gutscheinwert als Rabatt in eurem PayPal-Konto unter „Bezahlt mit“ in den Transaktionsdetails angezeigt. Klickt hierfür auf die Transaktionen, dann öffnen sich die Transaktionsdetails mit dem ausgewiesenen Rabatt.

