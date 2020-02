E3 2020 - Spielemesse stellt sich neu auf und kündigt erste Aussteller an

Im Juni 2020 steigt erneut eine der größten Spiele-Messen des Jahres. Doch die E3 2020 unterscheidet sich deutlich von den Messen der Vorjahre. Jetzt haben die Verantwortlichen erste Aussteller bekannt gegeben.

E3 2020 Microsoft arbeitet intensiv an der eigenen Xbox-Präsentation

Nach dem Rückgang der Besucherzahlen war klar, dass sich die E3 2020 verändern würde. Schon nach der gamescom 2019 gab es Gerüchte, dass sich die Messe in Los Angeles das deutsche Pendant aus Köln zum Vorbild nehmen könnte – offenbar scheint dies nun tatsächlich der Fall zu sein.

Die Entertainment Software Association (kurz: ESA) hat nun erste Details zum diesjährigen Ableger veröffentlicht, der unter dem Motto „Everyone Plays“ (deutsch: „Jeder spielt.“) steht.

Mit von der Partie sind in diesem Jahr erstmals neue Erfahrungen an den Ständen, experimentelle Bereiche und Live-Events, die neue Videospiele oder Innovationen zeigen und die Spielkultur zelebrieren. Weiter heißt es von Seiten des Veranstalters:

Natürlich dürfen auch einige große Namen der Branche nicht fehlen. Während Sony beispielsweise nicht an der E3 2020 teilnehmen wird, gehört Microsoft beziehungsweise Xbox zu den größten Ausstellern.

Außerdem sind Publisher wie Nintendo, Ubisoft, Bethesda Softworks, SEGA, Capcom, Square Enix, Take-Two Interactive Software, BANDAI NAMCO Entertainment America Inc. und Warner Bros. Games mit von der Partie, die auf der Messe ihre neuesten Spiele enthüllen dürften.

