E3 2020 - Paukenschlag: Geoff Keighley verabschiedet sich nach 25 Jahren

Die E3 2020 erfindet sich neu, allerdings ohne Geoff Keighley der in den Jahren zuvor das E3 Coliseum moderiert hatte. Der diesjährigen gamescom wird er allerdings weiterhin treu bleiben.

Der Umbruch in der Spielebranche nimmt immer weiter Fahrt auf. Moderator Geoff Keighley hat nun verraten, dass er erstmals seit 25 Jahren nicht an der E3 2020 teilnehmen wird.

E3 2020 Spielemesse stellt sich neu auf und kündigt erste Aussteller an

E3 2020: Geoff Keighley sagt ab

Bereits in den vergangenen Jahren deutete sich an, dass die gamescom der E3 als wichtigste Spielemesse den Rang ablaufen könnte. Die gamescom 2019 war für die Branche ein voller Erfolg, die E3 2019 hingegen eher weniger, weshalb sich die Messe in Los Angeles in diesem Jahr neu aufstellen wird.

Allerdings ohne Moderator Geoff Keighley, der in den vergangenen Jahren die E3 Coliseum-Show moderiert hatte. Das hat der Kanadier nun in einem umfangreichen Statement auf Twitter verraten. Darin heißt es:

„Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, die Produktion des E3 Coliseum abzulehnen. Zum ersten Mal seit 25 Jahren werde ich nicht an der E3 teilnehmen. Ich freue mich darauf, die Branche auch in Zukunft auf anderen Wegen und bei anderen Veranstaltungen zu unterstützen.“

Im Interview mit der Washington Post (via videogameschronicle) verriet Keighley auf die Frage nach seinen Gründen, dass die E3 es verpasst habe, sich als Show weiterzuentwickeln:

„Basierend darauf, was mir über die Show gesagt wurde, fühle ich mich einfach nicht wohl dabei, teilzunehmen.“

Auf Nachfrage eines Fans bestätigte der Moderator allerdings, dass er die Opening Night Live der gamescom 2020 aber weiterhin moderieren wird. Wir erinnern uns: Erst im vergangenen Jahr feierte die Eröffnung der Messe in Köln ihr glorreiches Debüt und war ein voller Erfolg für alle Beteiligten.

