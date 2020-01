E3 2020 - Microsoft arbeitet intensiv an der eigenen Xbox-Präsentation

Erst kürzlich hat sich herausgestellt, dass Sony und Microsoft unterschiedliche Herangehensweisen bei der Markeinführung ihrer jeweiligen Next-Gen-Konsole verfolgen. Während sich Sony mit der PlayStation 5 eher auf Exklusivtitel fokussieren möchte, strebt Microsoft mit der Xbox Series X eher den weiteren Ausbau der Crossplay-Möglichkeiten an.

Und offenbar unterscheiden sich die Konsolen-Veteranen in einem weiteren Punkt: Während Sony erneut bei der diesjährigen E3 ein zweites Mal in Folge fehlen wird, arbeitet Microsoft offenbar umso härter an der eigenen E3-Pressekonferenz.

PlayStation 5 PlayStation Meeting: Gerüchte um PS5-Reveal im Februar verdichten sich

Das Timing dieser Bestätigung durch Xbox-Boss Phil Spencer scheint denkbar bezeichnend. Immerhin ist erst kurz zuvor öffentlich bekannt geworden, dass Sony bei der Spielemesse in Los Angeles fehlen wird. So verkündet Spencer ausgesprochen euphorisch über die anstehende Microsoft-Präsentation auf der E3 2020:

Mit diesen Worten macht der Xbox-Chef natürlich neugierig auf die Xbox-Präsentation auf der diesjährigen E3 und verspricht so einiges an Innovation und Zukunftsmusik. Durch Sonys Abwesenheit auf der bedeutenden Spielemesse, scheint sich Microsoft jedenfalls als Platzhirsch beweisen zu können. Mehr erfahren wir jedoch erst, wenn es am 9. bis 11. Juni 2020 in LA soweit ist.

Xbox Series X Peinlicher Fehler bei der CES-Pressekonferenz: AMD zeigt inoffizielles Render-Modell

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020