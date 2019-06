E3 2019 - Termin und Uhrzeit: Die Pressekonferenz von Microsoft im Livestream

Zwar wird Sony in diesem Jahr keine Pressekonferenz im Rahmen der E3 2019 in Los Angeles veranstalten, Konkurrent Microsoft ist dafür aber wie gewohnt am Start. Unter anderem werden erste Spezifikationen zu der kommenden Next-Gen-Konsole Xbox 2 bzw. Xbox Scarlett spekuliert.

Am 09. Juni um 22:00 Uhr deutscher Zeit wird Microsoft die eigene E3-Präsentation abhalten und in diesem Rahmen zahlreiche neue Games ankündigen. Unter anderem dürfen wir mit neuen Infos zu „Halo Infinite“ und „Gears 5“ rechnen. Möglicherweise gibt es außerdem erste offizielle Infos zur Xbox 2. Außerdem wird erwartet, dass der polnische Entwickler CD Projekt Red im Rahmen der Pressekonferenz sein Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ in einem neuen Trailer ankündigen wird - womöglich mit Release-Termin.

Games und Hardware bei Microsoft auf der E3

Kommen wir zunächst zu den Spielen: Es sollen Details zu 14 First-Party-Titeln folgen. Aber was wird im Detail erwartet und was wünschen wir uns?

Die vollständige Liste an Spielen wird natürlich erst im Anschluss an die Microsoft-Pressekonferenz feststehen.

Microsoft-Pressekonferenz zur E3 2019 im Livestream

Wer den Microsoft-Livestream zur E3 2019 anschauen will, hat die Wahl zwischen zahlreichen Plattformen. Die Pressekonferenz wird auf YouTube, Twitch, Mixer und vielen weiteren Seiten übertragen.

Die Pressekonferenz von Ubisoft beginnt am 09. Juni 2019 um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Wie lange die Präsentation genau dauern wird, ist bislang noch unklar.

Die E3 2019 findet in wenigen Tagen in Los Angeles statt. Ihr möchtet keine News rund um die E3 2019 verpassen? Kein Problem, ruft einfach PlayCentral.de/e3 auf und schon seid ihr bestens informiert!



Live-Video von Xbox auf www.twitch.tv ansehen