E3 2019 - Das sind die bestätigten Spiele der Messe

Jedes Jahr ist die E3 mit Pressekonferenzen, Livestreams und Präsentationen bestückt. Jetzt wurde bekannt gemacht, welche Spiele für die E3 bestätigt sind und damit vertreten sein werden.

Die E3 ist jährlich ein großes Spektakel und die Möglichkeit für Entwickler ihre neuesten Projekte anzukündigen und vorzustellen. Das Event findet vom 11. - 13. Juni statt und Zuschauer können sich über zahlreiche Livestreams freuen. Mit dabei ist das große „EA Play“-Event von Electronic Arts.

Wir werden bei EA mit Neuigkeiten zu ihren derzeit größten Spielen wie Apex Legends und Anthem eingedeckt. Ein besonderer Fokus liegt dieses Jahr auf Star Wars: Jedi Fallen Order, ein Werk von Titanfall-Entwickler Respawn Studios.

Nintendo wird mit zwei Weltmeisterschaften zu Splatoon 2 und Super Smash Bros: Ultimate auftrumpfen. Microsoft kündigte an, dass das Unternehmen dieses Mal „viel zu bieten“ hat und dass wir uns auf einige Projekte aus den neu eröffneten Studios freuen können. Das Studio The Initiative machte kürzlich Schlagzeilen, da es einige namenhafte Entwickler verzeichnen kann.

Google arbeitete in letzter Zeit an ihrer Stadia-Technologie und weitere Infos sollen im Sommer kommen. Möglich also, dass wir davon einiges auf der E3 2019 hören werden. Bethesda, Capcom, Ubisoft und Square Enix sind natürlich auch vertreten und haben einige Informationen zu ihren Projekten parat.

Alle bestätigten Spiele auf der E3 2019

