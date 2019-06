E3 2019 - Rebellion reist mit drei neuen Spielen nach Los Angeles

Das britische Entwicklerstudio Rebellion wird in der kommenden Woche ebenfalls auf der E3 2019 vertreten sein. Auf Twitter kündigten die Macher von Sniper Elite 4 und Strange Brigade jetzt ihr Line-up für die Messe an.

Insgesamt drei Spiele wird Rebellion in Los Angeles zeigen. Mit von der Partie ist mit „Evil Genius 2“, der 2017 angekündigte Nachfolger des Superschurken-Spiels aus dem Jahr 2004, zu dem es seit der Ankündigung keine weiteren Informationen mehr gab.

Im März dieses Jahres kündigte Rebellion mit „Sniper Elite VR“ zudem den ersten Virtual-Reality-Ableger der beliebten Shooter-Reihe an, der auf dem mediterranen Setting des vierten Teils aufbauen, aber eine neue Geschichte erzählen soll. Im Rahmen der E3 2019 sollen weitere Details zum Spiel enthüllt werden. Weiterhin reist Rebellion mit einem bislang unangekündigten AAA-Titel nach Los Angeles, der auf der Messe erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Um was es sich dabei handelt, ist unklar.

