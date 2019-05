E3 2019 - Microsoft präsentiert 14 First-Party-Titel

Microsofts Xbox-Pressekonferenz auf der E3 2019 wird länger als je zuvor. Xbox-Chef Phil Spencer hat jetzt erste Details zu den Inhalten verraten. Ganze 14 First-Party-Titel werden in Los Angeles präsentiert.

Die Microsoft-Pressekonferenz auf der E3 2019 wird länger und umfangreicher als je zuvor. Jetzt hat Xbox-Chef Phil Spencer verraten, dass das Unternehmen satte 14 First-Party-Titel präsentieren will.

Ganze 14 Titel, die derzeit bei den Xbox Game Studios entstehen, will Microsoft in die Pressekonferenz auf der E3 2019 einbauen, das verriet Xbox-Chef Phil Spencer jetzt auf Twitter:

„Wir haben gerade die finalen Proben mit dem Team in Redmond beendet. Ich habe ein wirklich gutes Gefühl bei der Pressekonferenz. Wir haben viel zu zeigen. Wir haben dieses Jahr 14 Xbox Game Studios-Titel in der Show. Mehr First-Party-Titel als jemals zuvor. Das wird ein Spaß.“

Knappe zwei Stunden haben die Verantwortlichen Zeit, neue Trailer, Gameplay-Szenen und Impressionen zu liefern, wie erst vor kurzem bekannt wurde. Mehr als genug Zeit also, die neuen Spiele für Xbox One und PC der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Noch ist unklar, was Microsoft auf der E3 2019 zeigen wird und um welche First-Party-Titel es sich drehen wird. Gears 5 und der Metroidvania-Plattformer Ori and the Will of the Wisps gelten als sicher. Auch der Taktik-Ableger „Gears Tactics“ und „Halo Infinite“ könnten genauso gezeigt werden, wie ein neues „Fable“, die Xbox Scarlett und der Xbox Game Pass für PC.

Sehnlich erwartet werden zudem neue Spiele der erworbenen Entwicklerstudios wie Obsidian Enterainment (The Outer Worlds), The Initiative, inXile oder Ninja Theory.

Die Xbox-Pressekonferenz auf der E3 2019 startet am 10. Juni 2019 um 22 Uhr deutscher Zeit.