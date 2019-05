E3 2019 - Länge der Xbox-Pressekonferenz bekannt gegeben

Die Xbox-Pressekonferenz auf der E3 2019 startet am 10. Juni 2019 um 22 Uhr deutscher Zeit. Was ihr wissen müsst, haben wir euch hier zusammengetragen:

Noch ist unklar, was genau Microsoft uns in diesem Jahr zeigen könnte. Es gilt als sicher, dass auch die Zukunft der Xbox One sowie der Nachfolgekonsole Xbox Scarlett angesprochen wird.

In diesem Jahr wird die Pressekonferenz rund zwei Stunden (120 Minuten) dauern, heißt es seitens Xbox Brasilien in einem YouTube -Video. Nur zum Vergleich: 2016 wurden 90 Minuten, 2017 schon 95 Minuten und 2018 stolze 104 Minuten veranschlagt.

E3 2019 - AMD kündigt Next Horizon Gaming Event an

PlayStation 4 - The Last of Us 2 und weitere Exklusivtitel erscheinen auch noch für PS4