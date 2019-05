E3 2019 - AMD kündigt Next Horizon Gaming Event an

Hardwarehersteller AMD wird im Rahmen der E3 2019 ein eigenes Event abhalten. Auf dem Next Horizon Gaming Event will der Konzern die hauseigenen Neuheiten präsentieren. Wir verraten euch, was ihr erwarten könnt.

Nächsten Monat geht es in der Gamingbranche wieder heiß her, denn im sonnigen Los Angeles findet die E3 2019 statt, auf der zahlreiche Hersteller vermutlich erneut einige Weltpremieren zeigen werden. Auch AMD wird zeitlich auf einem eigenen Event die hauseigenen Neuheiten vorstellen.

Was ihr vom AMD Next Horizon Gaming Event erwarten könnt

Am Dienstag, den 11. Juni 2019 um Mitternacht deutscher Zeit wird niemand Geringeres als Geoff Keighley durch die Veranstaltung führen, die nicht nur für PC-Spieler von großem Interesse sein dürfte.

Immerhin steuert AMD Hardware zur PlayStation 5, Google Stadia und vermutlich auch der Xbox Scarlett bei. Im Rahmen des Events will AMD-Chefin Dr. Lisa Su die kommenden Produkte und Technologien vorstellen, die über die kommenden Jahre in Spielen auf PC, Konsole und in der Cloud zum Einsatz kommen. Allerdings sollen auch einige namhafte Entwickler zugegen sein, um exklusive Einblicke in einige mit Spannung erwarteten Titel zu gewähren. Um welche Spiele es sich dabei handelt, verriet AMD nicht.

Dass der Launch der neuen AMD-Navi-Reihe mit dem Event vollzogen wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Ein konkreter Starttermin gilt allerdings als nahezu sicher. Auch neue Informationen zu den Next-Gen-Konsolen sind nicht ausgeschlossen.

Für die Computex 2019, die vom 28. Mai bis zum 01. Juni in Taipei stattfindet, hat AMD bereits die Vorstellung der neuen 7nm-Ryzen-CPUs bestätigt, allerdings war von den neuen Grafikkarten bislang keine Rede. Denkbar wäre, dass das Unternehmen genau diese auf der E3 2019 der Öffentlichkeit präsentieren wird.

Wer live vor Ort ist, kann sich auf der offiziellen Website für das Event registrieren. Alle Daheimgebliebenen können die Ankündigungen von AMD im Livestream auf YouTube und Facebook mitverfolgen.