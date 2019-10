Dying Light - Neues Crossover mit Left 4 Dead 2 angekündigt

So werde demnächst ein Crossover zwischen Dying Light und Left 4 Dead 2 erfolgen. Genaue Details wurden nicht genannt, weshalb noch nicht einmal bekannt ist, wann genau das Event jetzt eigentlich startet.

Obwohl im kommenden Jahr Dying Light 2 erscheinen wird, dürfen sich Spieler des ersten Teils weiterhin über neue Inhalte freuen. Wie Entwickler Techland jetzt bekannt gab, soll in Kürze eine ganz besondere Kooperation starten.

Techland und Valve haben eine gemeinsame Kooperation angekündigt. Im Zuge dessen wird es in „Dying Light 2“ ein Crossover mit „Left 4 Dead 2“ geben.

Dying Light - 10 gratis DLCs in 12 Monaten

Dying Light - Be The Zombie im Multiplayer vorgestellt

Battlefield 5 - Letzte Möglichkeit: Zockt den Shooter am Wochenende völlig kostenlos

Battlefield 5 - Kapitel 5 War in the Pacific: Trailer zum großen Update erscheint heute