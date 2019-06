Dying Light 2 - Rund 10 Minuten Gameplay aus dem Open-World-Zombiespiel

Auf der E3 2018 kündigte Entwickler Techland das Open-World-Zombiespiel „Dying Light 2“ mit einem ersten Gameplay-Trailer an. In diesem Jahr verrieten die Macher mit einem kurzen Video den Release-Termin. Jetzt ist ein neues Gameplay-Video aus dem Spiel aufgetaucht.

Auf der E3 2019 zeigte Techland überraschenderweise kein neues Gameplay aus dem Zombiespiel Dying Light 2. Da schaffen die Kollegen von IGN jetzt glücklicherweise Abhilfe, die rund 10 Minuten frisches Gameplay veröffentlicht haben.

Dying Light 2 Die Zombie-Apokalypse kommt im Frühjahr 2020 zurück

Neues Gameplay aus Dying Light 2

Auf der Microsoft-Pressekonferenz im Rahmen der E3 2019 zeigten die Entwickler einen neuen Trailer zu „Dying Light 2“, der den Release-Termin des Zombiespiels enthüllte. Frische Spielszenen zeigte das Video allerdings nicht.

In einer Live-Show der Kollegen von IGN waren allerdings Game Director Adrian Ciszewski und Narrative Designer Chris Avellone zu Gast, die knappe 10 Minuten Gameplaymaterial im Gepäck hatten.

Diese liefern einen Einblick in das überarbeitete Parcours-Gameplay von „Dying Light 2“ und zeigen die düstere Spielwelt in Aktion. Im Spiel schlüpft ihr in die Haut von Protagonisten Aiden, der selbst zu den Infizierten gehört.

Vor allem die Story von „Dying Light 2“ genießt gegenüber dem Erstling einen deutlich höheren Stellenwert. Dafür holte Entwickler Techland Designer-Legende Chris Avellone ins Boot, der in der Vergangenheit sein Können bereits mit „Baldur’s Gate“ oder „Fallout: New Vegas“ unter Beweis gestellt hat.

Erscheinen wird „Dying Light 2“ im Frühjahr 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Weitere Informationen zum Zombiespiel werden in den kommenden Monaten erwartet.