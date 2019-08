Dying Light 2 - Erstes Gameplay kommt nach der gamescom

In der kommenden Woche beginnt zwar die gamescom 2019, doch erst eine Woche später bekommen wir neues Gameplay zu Dying Light 2 zu sehen. Das hat der polnische Entwickler Techland jetzt offiziell bestätigt.

Eine besondere Gameplay-Demo soll nämlich erst im Anschluss an die Messe der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dazu soll am 26. August 2019 um 20:00 Uhr ein spezieller Livestream stattfinden, in dem es das neue Gameplay zu sehen gibt.

Dying Light 2 Der erste offizielle Cross-Gen-Titel für PS5 und Xbox Scarlett

Noch ist unklar, was genau die Fans von „Dying Light“ erwarten könnte. Denkbar wäre die Präsentation neuer Mechaniken, Einblicke in die Story sowie neue Multiplayer-Komponenten.

So oder so: Wir werden euch zu „Dying Light 2“ definitiv auf dem Laufenden halten.

The time has come to show you #DyingLight2 Official Gameplay Demo! Join us on a special stream on 26th August at 8PM CEST / 11AM PDT!

SET A REMINDER – you don’t want to miss it! pic.twitter.com/OPGIMAZKMY