Dying Light 2 - Der erste offizielle Cross-Gen-Titel für PS5 und Xbox Scarlett

„Dying Light 2“ ist der erste Cross-Gen-Titel, der offiziell für PlayStation 5 und Xbox Scarlett angekündigt wurde. In einem Interview verrieten die Macher, dass sie auf die Next-Gen-Konsolen schon längst ein Auge geworfen haben, um ihr Spiel weiter voranzutreiben.

Mit Dying Light 2 geht es zurück in die Zombieapokalypse. Statt wieder beim Ausbruch dabei zu sein, schlüpfen wir dieses Mal in die Rolle der Überlebenden, die sich mit den langfristigen Konsequenzen des Weltuntergangs herumschlagen müssen. Zunächst erscheint „Dying Light 2“ für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Doch damit ist noch lange nicht Schluss, wie die Entwickler nun in einem Interview mit der Seite WCCFTech verrieten. Denn „Dying Light 2“ soll ein Cross-Generation-Titel werden, der also auch die nächste Konsolengeneration umfasst. Wir dürfen uns also auf „Dying Light 2“ auf PlayStation 5 und Xbox Scarlett freuen.

„Techland hat schon immer ein Auge auf die neuesten Spielzeuge geworfen! Um genauer zu werden: Ja, seit dem Beginn der Produktion war es geplant, Dying Light 2 als Cross-Generation-Titel zu veröffentlichen.“

Natürlich halten sich die Macher bedeckt, wenn es um einen Release-Termin von „Dying Light 2“ auf PS5 und Xbox Scarlett geht. Schließlich haben die Next-Gen-Konsolen noch nicht einmal einen offiziellen Launch-Zeitraum. Da „Dying Light 2“ allerdings in der ersten Jahreshälfte 2020 erscheinen soll, wäre ein Release gegen Ende des nächsten Jahres nicht so abwegig.