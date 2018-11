Duke Nukem - 2018-Remaster vom ikonischen Themensong Grabbag veröffentlicht

Ein Musikklassiker der Videospielgeschichte ist von Lee Jackson ins aktuelle Jahr transportiert worden. Das 2018-Remaster von Grabbag steht online zum Anhören und Download bereit.

Heute gibt es ein wenig was auf die Retroohren! Lee Jackson hat eine neue Version seines Songs ''Grabbag'' veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um das notorische Thema von Duke Nukem, das erstmals im Jahre 1996 in Duke Nukem 3D zu hören war.

Demnach ist Grabbag geschichtlich ein wahren Klassiker der Videospiel-Musikkompositionen, den ihr auf jeden Fall mal gehört haben solltet. Bei Lee Jackson handelt es sich um den Komponisten, der auch die ursprüngliche Version im Original zum Besten gab.

Ihr könnt euch das 96KHz/24-bit Remaster of Grabbag unter dem obigen Link kostenlos anhören. Lee Jackson bietet den Song auch zum Kauf an. Falls ihr den Track in seiner digitalen Version downloaden möchtet, könnt ihr ihm eine kleine Spende dalassen und den Song herunterladen. Allerdings seid ihr nicht gezwungen Geld auszugeben. Alternativ könnt ihr das Musikstück gratis herunterladen.

