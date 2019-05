Dreams - Fan bastelt eigenes Star Wars-Spiel

Ein Künstler namens Gauffreman hat ein äußerst bemerkenswertes Level in „Dreams“ geschaffen, das die Spieler in ein kleines „Star Wars“-Raumabenteuer wirft.

Rund um den PS4-Titel Dreams ist eine lebhafte Gemeinde von Bastlern entstanden, die sich kontinuierlich an eigenen Werken versuchen und das, obwohl sich das Spiel immer noch in der Early-Access-Phase befindet. Die Bibliothek wächst also stetig an und es wurden bereits diverse Perlen entdeckt, die man sich durchaus ansehen könnte. Darunter fällt unter anderem eine Nachbildung von P.T. (Silent Hills).

Star Wars in Dreams

Und auch in dieser Woche kommt mal wieder ein äußerst bemerkenswertes Minispiel ans Tageslicht. Ein Tüftler hat sich an einer „Star Wars“-Einlage versucht. Falls ihr die Luftkämpfe in Star Wars: Battlefront 2 bereits satt habt und anderweitig durch die Galaxie sausen möchtet, dann könnte die neue Kreation genau das Richtige für euch sein. Es handelt sich um das Spiel „Star Wars Forcefighter“ von PSN-User Gauffreman.

Wie Luke Skywalker zu seinen besten Zeiten dürft ihr hier in einen X-Wing steigen und das intergalaktische Imperium bekämpfen - stilecht mit bekannten Soundeffekten und einer passenden, musikalischen Untermalung.

Falls ihr einen kleinen Ersteinblick von dem „Dreams“-Titel erhalten möchtet, dann schaut vorab ins Video vom YouTuber Project Genesis rein, der das Level ausgiebig getestet hat. Das Video haben wir euch nachfolgend eingebunden. Möge die Macht mit euch sein!