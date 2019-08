Dragon Quest XI - Demo veröffentlicht, 35 Minuten Gameplay aus Switch-Umsetzung

Ende September kommen Besitzer der Nintendo Switch ebenfalls in den Genuss eines der besten JRPGs der vergangenen Jahre. „Dragon Quest XI S“ wartet neben der klassischen Spielerfahrung mit einem einzigartigen Grafikmodus auf, der das moderne Rollenspiel in ein 16-Bit-Retro-Gewand hüllt. Die Demo zum Spiel ist ab sofort im eShop erhältlich.

Dragon Quest XI von Square Enix gehört zu den besten JRPGs der letzten Jahre. Nachdem PC und PlayStation 4 vor rund einem Jahr mit dem Spiel ausgestattet worden, erscheint der Titel in überarbeiteter Form am 27. September auch für Nintendo Switch.

Dragon Quest XI Definitive Edition erscheint mit 16-Bit-Modus auf der Nintendo Switch

Holt euch die Demo zu Dragon Quest XI

Überraschend hat Nintendo im Rahmen der gamescom 2019 eine Demoversion zu „Dragon Quest XI S“ im eShop der Nintendo Switch veröffentlicht. Darin könnt ihr den Anfang des Spiels ausprobieren.

In „Dragon Quest XI S“ spielt ihr den Lichtbringer, der im Verlauf des Abenteuers zum legendären Held und Retter Erdrias werden muss. Jegliche Fortschritte, die ihr in der Demo erzielt, könnt ihr dann in die Vollversion des Spiels übernehmen.

Auf Nintendo Switch erwarten euch zusätzlich zu den ohnehin gelungenen Original-Inhalten des Spiels zusätzliche Geschichten zu den verschiedenen Hauptcharakteren und neue Nebenmissionen, die euch in die Welt vorangegangener Serienteile entführen. Außerdem steht euch neben dem Originalsoundtrack erstmals auch eine brandneue Orchestermusik zur Verfügung.

Die Demo könnt ihr über die Nintendo-Website oder direkt auf eurer Nintendo Switch herunterladen.

Neues Gameplay zu Dragon Quest XI S

Solltet ihr euch vorher lieber noch Eindrücke zu „Dragon Quest XI S“ einholen wollen, hilft euch das rund 35-minütige Gameplay-Video weiter. Darin zeigen die Entwickler neue Spielszenen aus der Umsetzung und stellen den brandneuen 16-Bit-Modus genauer vor.

Exklusiv auf Nintendos Hybridkonsole wählt ihr zwischen moderner HD-Optik und klassischer 2D-Grafik, die sich stark an der des SNES orientiert. Mit dem 16-Bit-Modus will Serienerfinder Yuji Horii eine Hommage an die Fans abliefern, die seit den Anfängen der Reihe mit dabei sind.