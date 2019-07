Dragon Ball Z: Kakarot - Nicht nur Son-Goku wird spielbar sein

Das neue Anime-Action-RPG „Dragon Ball Z: Kakarot“ beschränkt sich nicht nur ausschließlich auf Son-Goku als Hauptfigur. Ihr werdet zudem mit anderen Charakteren in den Kampf ziehen können, wie sich jüngst herausgestellt hat.

Der Name des neuen Bandai-Spiels Dragon Ball Z: Kakarot legt nahe, dass Son-Goku die zentrale Figur im neuen „Dragon Ball“-Abenteuer wird. Doch das bedeutet nicht, dass wir ausschließlich mit dem beliebten Super Saiyajin agieren werden.

Der neuen Ausgabe der V-Jump (via Gematsu) entnehmen wir ein paar wichtige Details, wenn es um „Dragon Ball Z: Kakarot“ geht. Neben Goku werden wir zudem in die Haut von Vegeta, Piccolo und Gohan schlüpfen. So viel steht bislang schon mal fest. Ob noch weitere Charaktere spielbar sein werden, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar.

Weitere Charaktere sollen zudem immer mal wieder auftauchen und Goku im Kampf assistieren, indem ihr zum Beispiel die entsprechenden Tasten zur richtigen Zeit drückt.

Ganz neue Seiten von Dragon Ball Z

Obgleich der Name nun für Verwirrung sorgen könnte, kommt auch die neue Anime-Umsetzung nicht an wichtige Schlüsselszenen vorbei, in denen die Figuren abseits von Son-Goku wichtige Handlungsstränge für den Z-Kanon durchlaufen.

Hier sollen unter anderem wohl Ausschnitte folgen, die es noch nicht im Anime oder dem Manga zu sehen gab. Akira Toriyama (geistiger Schöpfer von Dragon Ball) meint, dass es ganz neue Einblicke in die Welt von „Dragon Ball Z“ geben wird.

Wir dürfen jedenfalls gespannt sein, was die Entwickler hier aus dem Hut zaubern werden. „Dragon Ball Z: Kakarot“ erscheint im frühen 2020 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.