Dragon Ball FighterZ - Ultra Instinct Goku und Kefla als neue Kämpfer bestätigt

Das Kampfspektakel „Dragon Ball FighterZ“ wird um den FighterZ Pass 3 erweitert und allem voran Goku in seiner Ultra Instinct-form und Kefla ins Spiel bringen. Seht euch hier den ersten Teaser-Trailer an!

Die 2. Season in Dragon Ball FighterZ ist vorbei, die aktuellen World Tour Finals ziehen einen Schlussstrich mit der aktuellen Saison. Demnach steht schon die 3. Saison in den Startlöchern und mit ihr ein paar neue Helden aus dem „Dragon Ball“-Universum, die ihr bald ausprobieren dürft.

2020 und 2021 geht es also mit eurem liebsten Beat'em-up von Arc System Works weiter. Den Anfang macht allerdings ein großes neues Feature, das sogenannte „Z Assist Select“-Feature. Das Feature soll das Spiel gehörig aufmöbeln.

Spieler sollen hier im Vorfeld eine Assist-Attacke von einem Charakter auswählen, um später von ihr Gebrauch zu machen. Jeder Kämpfer hat bis zu drei verschiedene Attacken, aus die ihr auswählen könnt. Mit diesen Fähigkeiten könnt ihr neue Kombos und Strategien ausarbeiten und eure Feinde überraschen, eure Gegner freuen sich!

Neue Fighter in Season 3

Zudem hat Bandai Namco nun die ersten Kämpfer aus der 3. Saison vorgestellt: Ultra Instinct Goku und Kefla. Wie es aussieht, erscheint der neue Goku in seiner Ultra Instinct-Form bereits im „Frühling 2020“. Im Trailer sehen wir ihn in Action!

Doch neben Goku findet ein weiterer Charakter Einzug ins Spiel. Die Super-Saiyajins Caulifla und Kale aus dem Universum 6 gehen eine Fusion ein und werden zu Kefla. Die Kämpferin aus „Dragon Ball Super“ wird also ebenfalls ein Teil des Spiels, wie ihr im Trailer ebenfalls sehen könnt.

Für Kefla gibt es sogar schon ein bestätigtes Datum, sie erscheint am 28. Februar 2020, in rund zwei Wochen geht sie also an den Start! Den Trailer seht ihr nachfolgend. Das Spiel könnt ihr euch für den PC, die PS4, Xbox One und Nintendo Switch kaufen.